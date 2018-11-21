Aydın'da Düşen Eğitim Uçağı

21 Kasım 2018 Çarşamba 15:47



21 Kasım 2018 Çarşamba 15:47

Aydın'da eğitim uçağının düşmesi sonucu yaşamını yitiren pilot Hamdi Yılmaz ile pilot adayı Merve Altun için eğitim alanında cenaze töreni düzenlendi.İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlanan Yılmaz ile Altun'un cenazeleri Aydın Çıldır Havalimanı'na getirildi.Basın mensuplarının alınmadığı cenaze töreninin ardından Yılmaz'ın cenazesi hava yoluyla Kayseri'ye, Altun'un cenazesi de kara yoluyla Afyonkarahisar'a gönderildi.Törene, Yılmaz ve Altun'un yakınları, Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ve THY yetkilileri katıldı.