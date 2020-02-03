Haberler » Güncel » Aydın'da eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası - Haber

Aydın'da eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası

Aydın'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp zincirle boğarak öldüren tutuklu sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.

03.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 03.02.2020 14:12Aydın'da eşini boğarak öldüren sanığa 20 yıl hapis cezası
'da boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayıp zincirle boğarak öldüren tutuklu sanığa 20 yıl hapis cezası verildi.
Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Ercan Ö, taraf avukatları ve maktulün yakınları katıldı.
Çiftin çocukları M.Ö, annesinin boşanma davasından sonra kendisini hiç görmeye gelmediğini iddia etti.
Evdeki tartışmaların annesinden kaynaklandığını öne süren M.Ö, "Bu ailenin içinde neler yaşandığını en iyi ben bilirim. Tartışmaları annemin başlattığını ve hiç alttan almadığını bilirim." dedi.
Çok pişman olduğunu söyleyen tutuklu sanık Ercan Ö. ise "Keşke böyle bir olay hiç yaşanmasaydı. Keşke dükkanıma hiç gelmeseydi. Kendisinden ve ailesinden özür diliyorum. Dükkanıma gelmeseydi böyle şeyler hiç yaşanmazdı. Çok pişmanım, takdir sizindir." ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığa "haksız tahrik" ve '"iyi hal" indirimi uygulayarak 20 yıl hapis cezası verdi.
Duruşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan maktulün babası Ahmet Adlı, cezayı yetersiz bulduğunu ve karara itiraz edeceklerini söyledi.
Zeybek Mahallesi 2. Sanayi Sitesi'nde cıvata dükkanı bulunan Ercan Ö, 23 Mart 2019'da boşanma aşamasındaki eşi Z.Ö'yü iş yerinde bıçakla yaralamış ve zincirle boğarak öldürmüştü.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
15:37  Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu ne? Şirinler filmi kimler tarafından seslendirildi? Şirinler: Kayıp Köy filmi konusu nedir?
15:07  Başrol nasıl yazılır? Baş rol mü, başrol mü? Başrol ne demek?
15:06  Ahmet Mekin kimdir? Ahmet Mekin'in eşi Şükran Kurteli kimdir?
3.02.2020 16:39:34