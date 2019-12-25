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Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı

Aydın'ın Didim ilçesinde, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişiye elektronik kelepçe kararı verildi.

25.12.2019 17:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:38 Aydın'da eski eşe şiddet iddiasına elektronik kelepçe kararı
'ın ilçesinde, eski eşine şiddet uyguladığı iddiasıyla hakkında soruşturma açılan kişiye elektronik kelepçe kararı verildi.
Didim'de yaşayan 36 yaşındaki Zeliha , 4 yıl önce M.C.K'den boşandı. Ayrıldıktan sonra eski eşinin kendisini darbettiği ve tehdit ettiği iddiasında bulunan kadın, M.C.K'den şikayetçi oldu.
Yürütülen soruşturmanın ardından eski eş hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
Eski eşinin kendisini tehdit etmeye devam ettiğini öne süren kadın, yaşadığı durumu sosyal medya hesaplarında da paylaşıp yardım talebinde bulundu.
Didim 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, savcılığın talebi üzerine M.C.K'ye elektronik kelepçe takılması kararını verdi.
Zeliha Erdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, sürecin takipçisi olacağını ve başlattığı hukuksal mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

Erdemir, Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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