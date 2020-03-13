Aydın'da etkinlikler iptal edildi
Aydın Valiliği, Mayıs ayı başına kadar düzenlenmesi planlanan etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
13.03.2020 21:24 | Son Güncelleme: 13.03.2020 21:24
Aydın Valiliği, Mayıs ayı başına kadar düzenlenmesi planlanan etkinliklerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devlet tarafından alınan tedbirlerin dikkatle takip edilerek, eksiksiz yerine getirilmesinin hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.
Alınan tedbirler çerçevesinde salgınla mücadelenin titizlik ve kararlılıkla yürütüldüğü kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Alınan tedbirler çerçevesinde mücadelenin titiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının yazılı talimatları doğrultusunda Mayıs ayı başına kadar ilimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenler iptal edilmiştir. İlimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programları ile diğer etkinlikler iptal edilmiştir. Valiliğimiz başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma toplantıları iptal edilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilmiştir. 27 Mart'ta yapılması planlanan 3. Aydın Kitap Fuarı ileri bir tarihe ertelenmiştir."
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, devlet tarafından alınan tedbirlerin dikkatle takip edilerek, eksiksiz yerine getirilmesinin hastalığın yayılmasının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi.
Alınan tedbirler çerçevesinde salgınla mücadelenin titizlik ve kararlılıkla yürütüldüğü kaydedilirken, şu ifadelere yer verildi:
"Alınan tedbirler çerçevesinde mücadelenin titiz ve kararlı bir şekilde yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığının yazılı talimatları doğrultusunda Mayıs ayı başına kadar ilimizde yapılması planlanan yemin, anma, mezuniyet gibi törenler iptal edilmiştir. İlimizde 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programları ile diğer etkinlikler iptal edilmiştir. Valiliğimiz başkanlığında düzenlenen vatandaşla buluşma toplantıları iptal edilmiştir. Valiliğimiz bünyesinde gerçekleştirilecek toplantı, eğitim, seminer gibi toplu faaliyetler iptal edilmiştir. 27 Mart'ta yapılması planlanan 3. Aydın Kitap Fuarı ileri bir tarihe ertelenmiştir."
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Kaynak: AA
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