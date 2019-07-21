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Aydın'da ev yangını

Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

21.07.2019 23:34 Aydın
Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesi'nde Ahmet ve Emine Karataş çiftine ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Karataş çiftinin evde olmadığı sırada çıkan yangını itfaiye ekipleri, kısa sürede söndürdü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, yangının söndürülmesinin ardından Karataş ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
Ailenin durumuna üzüldüğünü belirten Öndeş, "Biz belediye olarak üzerimize ne düşerse yapmaya hazırız. Her konuda aileye destek olacağız. Kış mevsimi başlamadan ailemiz yeniden evlerine kavuşturacağız. Ailemiz bir süre evlerinin yakınında bulunan Hıdırbeyli Eski Belde Belediye Binası'nde kalacak." dedi.
Karataş çifti belediye başkanı Öndeş'e ziyaretinden dolayı teşekkür etti.
Kaynak: AA
Germencik, Karataş, Aydın, Güncel

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