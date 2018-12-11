Aydın'da Evde 23 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Aydın
'ın Didim
ilçesinde evde 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Altınköy Mahallesi'ndeki evde düzensiz göçmenler olduğu ihbarı alan jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
Operasyonda evdeki 19'u Filistin
, 3'ü Yemen
ve 1'i Suriye
uyruklu 23 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenlerin jandarmadaki ifadesinde, tanımadıkları kişilerce çalıştırılmak üzere Didim'e getirildiklerini söyledikleri öğrenildi.
Para cezası uygulanan düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Jandarma,Didim,Aydın
11 Aralık 2018 Salı 15:38