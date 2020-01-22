Haberler » Güncel » Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti - Haber

Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.

22.01.2020 22:56 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:56Aydın'da evdeki patlamada yaralanan kadın hayatını kaybetti
'ın ilçesindeki bir evde meydana gelen patlamada yaralanan 2 kişiden 1'i yaşamını yitirdi.
Zafer Mahallesi'nde dün meydana gelen patlamada yaralanan ve Nazilli Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Gamze Ak, 1 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Diğer yaralı Fatih Alp Ürgen'in tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bu arada olaya ilişkin çalışmalarını tamamlayan ekipler, patlamanın, Ürgen'in benzin dökerek evi ateşe vermesi sonucu meydana geldiğini tespit etti.
Nazilli ilçesinde Fatih Alp Ürgen'e ait evde dün patlama meydana gelmiş, olayda Ürgen ve Gamze Ak yaralanmıştı. Patlama sonrası yangın çıkan evde hasar oluşmuştu.

Zafer Mahallesi, Nazilli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

02:01  Merkez üssü Akhisar'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi (17) (KIRKAĞAÇ)
02:01  Baba ve oğlu, husumeti oldukları kişiyi bıçakla yaraladı
02:00  ÜSKÜDAR'DA AİLESİYLE TARTIŞAN KİŞİ HAVAYA ATEŞ AÇTI
01:58  Manisa'da deprem nedeniyle evlerini boşaltan vatandaşlar, parklarda ateş yaktı
01:55  Deprem anı Oto aksesuarcıyla restoranın güvenlik kamerasında
23.01.2020 02:06:49