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Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı

Aydın'ın Germencik ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

26.01.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.01.2020 15:02Aydın'da evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi altına alındı
'ın ilçesinde evinde çıkan yangında ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Neşetiye Mahallesi'nde oturan Hanifi İrgi'nin (45) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Komşuların vermesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Yangın bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Komşularının yardımıyla evden çıkarılan ve ağır yaralanan Hanifi İrgi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İrgi buradaki müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Germencik Belediye Başkan Vekili Abdullah Acar, Hanifi İrgi'nin ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Germencik, İtfaiye, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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