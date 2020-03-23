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Aydın'da evinden çıkamayan yaşlılara 50 metreküp su desteği

Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Elektronik Kartlı Sayaçlı sisteme dahil olan 65 yaş üstü su abonelerine 50 metreküp içme suyu yüklemesi yaptı.

23.03.2020 12:26 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:26
Aydın'da evinden çıkamayan yaşlılara 50 metreküp su desteği
Aydın Büyükşehir Belediyesi Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Elektronik Kartlı Sayaçlı sisteme dahil olan 65 yaş üstü su abonelerine 50 metreküp içme suyu yüklemesi yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bu zor günlerde özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımıza hizmetlerimizle destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Korona virüs salgınına karşı risk grubunda olduğu için evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi yalnız bırakmıyor. ASKİ tarafından hayata geçirilen uygulamayla Elektronik Kartlı Sayaçlı (EKS) sisteme dahil olan 65 yaş üstü su abonelerine 50 metreküp içme suyu yüklemesi yapıldı. Belediye bu uygulamayla vatandaşların kartlarına uzun süre kullanabilecekleri miktarda yükleme yapmış oldu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Sokağa çıkma yasağının ilk gününden itibaren yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçtik. Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarımız risk grubunda ve sağlıklarını korumak için evde kalmaları çok önemli. Genç kadrolarımızla onlara 7 gün 24 saat hizmet veriyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak onları hiç yalnız bırakmayacağız. Gerektiği takdirde ilave tedbirler de alacağız. Her türlü ihtiyaçlarını 7 gün 24 saat ulaşabilecekleri 444 40 09 numaralı Hızlı Çözüm Merkezi'ne iletmeleri yeterli, biz derhal yerine getireceğiz" dedi.

Başkan Çerçioğlu, ayrıca Aydın'da hiçbir abonenin bu süreçte suyunun kesilmeyeceğini hatırlattı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler : Aydın, Güncel

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