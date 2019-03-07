Aydın'da Fetö Operasyonu

Aydın
'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 polisin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 5 polis gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el ve verilere el konuldu.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Aydın, Güncel
Kaynak: AA