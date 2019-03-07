07 Mart 2019, 18:07
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Aydın'da Fetö Operasyonu

Aydın

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda 5 polis memuru gözaltına alındı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün emniyet yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında halen görevde bulunan 5 polisin yakalanması için operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda 5 polis gözaltına alındı. Zanlıların adreslerindeki aramalarda bulunan dijital materyallere el ve verilere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor. Aydın, Güncel
Kaynak: AA