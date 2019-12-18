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Aydın'da FETÖ operasyonu

Aralarında Aydın'ın da bulunduğu İzmir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

18.12.2019 09:37 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:42Aydın'da FETÖ operasyonu
Aralarında 'ın da bulunduğu merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle 18 kişinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PYD'ye yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya ve Elazığ'da aralarında 2 ihraç komiser yardımcısı, 4 eski polis memuru, 1 halen görevde olan polis memuru, 2 öğretmen ve dershane müdürünün olduğu toplam 18 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden 12'sinin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. - AYDIN

İzmir, Aydın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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