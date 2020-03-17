Aydın'da FETÖ üyeliğinden yakalanan çift tutuklandı
Aydın'ın İncirliova ilçesinde haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan çift yakalandı.
17.03.2020 20:34 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:06
Aydın 'ın İncirliova ilçesinde haklarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan aranan çift yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağkur Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan E.T'nin kimlik sorgusunda Isparta 'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlının eşi F.T'nin de de aynı suçtan arandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Efeler ilçesinde bir adresi belirleyen ekipler, F.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bağkur Kavşağı'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan E.T'nin kimlik sorgusunda Isparta 'da yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ üyeliğinden hakkında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Gözaltına alınan zanlının eşi F.T'nin de de aynı suçtan arandığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.
Efeler ilçesinde bir adresi belirleyen ekipler, F.T'yi gözaltına aldı.
İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen çift tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : İncirliova, Isparta, Aydın, Güncel
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