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Aydın'da futbolcular bir anda boksöre dönüştü

Aydın Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çine Madranspor maçının ardından saha karıştı.

10.02.2020 10:30 | Son Güncelleme: 10.02.2020 10:31Aydın'da futbolcular bir anda boksöre dönüştü
Süper Amatör Lig'de oynanan Aydın Büyükşehir Belediyespor-Çine Madranspor maçının ardından saha karıştı. Birçok futbolcu ve taraftar birbirini darp etti.

Süper Amatör Lig'de tansiyon yükseldi. Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Çine Madranspor karşılaşması sona erince hakemin bitiş düdüğünü çalması ile birlikte yeşil saha adeta ringe döndü. İki takımın oyuncuları arasında çıkan kavgayı polis ve teknik ekip ayırmakta güçlük çekti.

Aydın Efeler ilçe merkezinde bulunan İlhami Ortekin Tesisleri'nde normal olarak başlayan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. İkinci yarıya daha hırslı başlayan her iki takım maçı 1-1 beraber tamamladı. Hakemin maçın bitiş düdüğünü çalması ile birlikte yeşil saha bir anda karıştı. Adeta boksöre dönen futbolcular sahada, birbirine girdi.

Sahada bulunan görevliler kavgayı yatıştıramayınca bölgeye takviye polis istendi. Takviye polis ekiplerinin müdahalesi ile kavga sona erdi. Maçtan geriye ise istenmedik bu görüntüler kaldı. - AYDIN

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor

Kaynak: İHA

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