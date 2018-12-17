Aydın'da Gençler Tarımdan Kaçıyor, Çiftçilerin Yaş Ortalaması 58'e Yükseldi

Aydın
Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Efeler Ziraat Odası
Başkanı Mehmet Kendilioğlu, ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da gençlerin her geçen gün çiftçilikten uzaklaştığını belirterek "Aydın'da çiftçilerin yaş ortalaması 58'e yükseldi. Eskiden 35-40'larda olan bu rakam gençlerin köyden ve çiftçilikten uzaklaştığını gösteriyor. Bu konuda yaşanan sıkıntıları ve alınması gereken tedbirleri içeren raporları ilgili bakanlıklara gönderdik" dedi.
Bir zamanlar kendi kendine yeten ülkelerden biri olan Türkiye
'nin tarımdan hızla uzaklaşması ile bu özelliğini de yitirdiğini belirten Efeler Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, köyde yaşam ve çiftçiliğin cazip hale getirilmesi gerektiğini söyledi. Ülkenin en verimli topraklarına sahip hem ovasında hem de dağlarında tarımın yapılabildiği Aydın'da bile çiftçilikle iştigal edenlerin sayısının artan nüfusa oranla değerlendirildiğinde ciddi oranda düştüğünü kaydeden Başkan Kendirlioğlu, devlet tarafından köyde yaşamayı daha cazip hale getirecek bazı tedbirler alınması gerektiğini söyledi. Mevcut şartlarda kimsenin çiftçilik yapmak istemediğini özellikle gençlerin köyünü ve toprağını terk ederek şehirde asgari ücretle çalışmayı daha cazip bulduğunu ifade eden Başkan Kendirlioğlu, "Maalesef kimse köyde kalmak istemiyor. Erkekler baba mesleğini ve çiftçiliği devam ettirmek isterse bu defa evlenip yuva kurmakta sıkıntı yaşıyor. Köydeki kızlar köyden çıkmak istiyor, şehirdeki kızlar da köye gitmek istemiyor. Bu nedenle gençler hızla köyden kente göç ediyor. Bu kötü gidişata bir an önce önlem alınamazsa 20 yıl sonra bu sıkıntının faturası ülkemiz için çok ağır olur. Bu nedenle köy yaşamı mutlaka cazip hale getirilmelidir" dedi.
"Raporlar, ilgili bakanlıklara iletildi"
Türkiye'de çayın dışında neredeyse her ürünün yetiştiği ender illerden birinin Aydın olduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, "Gerek iklimi gerekse toprak yapısı nedeniyle tarıma en elverişli illerin başında gelen Aydın'da gençlerin tarımdan bu kadar uzaklaşmasını aslında ciddi bir tehlikenin de habercisi olarak değerlendiriyoruz. Bu konuda raporlar hazırladık. İlgili yerlerle ilettik. Köyde yaşamayı ve çiftçiliği daha cazip hale getirmek ve gençleri köyde tutmak gerekiyor. Eskiden yüzlerce hane bulunup şu anda yaşı 55'in üzerindeki kişilerden oluşan 5-10 haneye düşmüş pek çok köy var. 10 yıl içerisinde de tamamen boşalacağı öngörülen köyler var. Şehirde işsizlik had safhaya ulaşırken köyde üretim yapacak kimse kalmıyor. Sorun daha da büyümeden şimdiden tedbir alınması gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.
Aydın'ın nüfusunun son 5 yılda yaklaşık 60 bin artarken, ziraat odasına kayıtlı kişi sayısındaki artışın ise sadece 3 bin civarında olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Mehmet Kendirlioğlu, bu artışında ÇKS kayıtlarından kaynaklandığını düşündüklerini kaydetti. - AYDIN
Efeler Ziraat Odası,Aydın
Kaynak: İHA