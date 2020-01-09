Haberler » Güncel » Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi - Haber

Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Aydın'ın Çine ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.

09.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:42Aydın'da geri manevra yapan kamyonun çarpması sonucu ölen kişinin cenazesi toprağa verildi
'ın ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarpmasıyla hayatını kaybeden kişinin cenazesi, toprağa verildi.
İlçedeki bir su dolum tesisinin önünde meydana gelen kazada hayatını kaybeden tesis müdürü Mustafa Tan'ın (61) cenaze namazı Sarıoğlu Camisinde kılındı.
Cenaze namazında Tan'ın yakınları gözyaşı döktü. Cenaze, Ayaklı Mezarlığında defnedildi.
Öte yandan gözaltına alınan kamyon sürücüsü Emre Çeker ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay
Emrah Çeker'in (34) kullandığı 09 LH 438 plakalı kamyon, Yağcılar Mahallesinde bir firmaya ait su dolum tesisinin önünde, geri manevra yaptığı sırada tesis müdürü Mustafa Tan'a (61) çarpmış, 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Tan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Mustafa Tan, Aydın, Çine, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Ağrı'da gökyüzünde dairesel iz bırakan hava aracı dikkati çekti - Haber
16:16  Gemlik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine AB'den proje desteği - Haber
16:16  Şehit Uzman Çavuş Erol Yanık, Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı - Haber
16:15  ALEYNA TİLKİ HAVALİMANINDA OLAY ÇIKARDI -1 - Haber
16:15  Ocak ayında deniz keyfi - Haber
14:54  AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya çağrı: Develeri öldürmeyin - Haber
14:49  Tuvalet kapısına PKK elebaşını öven yazı yazan askere hapis cezası - Haber
14:15  Adliyeye gülerek girip tutuklanarak çıkan kadının ifadesi ortaya çıktı - Haber
13:21  Koza İpek davasında karar çıktı! Melek İpek'e 12 yıl 8 ay hapis - Haber
11:40  Otomobil sürücüsü, çöken binanın altında kalmaktan son anda kurtuldu - Haber
9.01.2020 16:22:21