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Aydın'da gıda denetimleri devam ediyor

Aydın genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yetkili personeller tarafından gıda işletmelerinde denetimler ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

27.03.2020 09:26 | Son Güncelleme: 27.03.2020 09:26
Aydın'da gıda denetimleri devam ediyor
Aydın genelinde Korona virüs tedbirleri kapsamında yetkili personeller tarafından gıda işletmelerinde denetimler ve bilgilendirme çalışmaları devam ediyor.

Aydın İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri ve Veteriner Hekimler tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda işletmelerinde ve açık pazar alanlarında denetimler aralıksız devam ediyor. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Korona virüs toplantısının ardından, yetkili personeller tarafından denetimlere hız verildi. Yapılan denetimlerde işletme yetkililerine Korona virüse karşı uygulanması gereken tedbirler ve işletmelerde dikkat edilmesi gereken hususlar aktarılıyor. Ayrıca "Gıda İşletmelerinde Korona virüsten Korunmak İçin 10 Altın Kural" broşürleri dağıtılarak bilgilendirmede bulunuluyor.

Yetkililer tarafından, gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla, Korona virüs hastalığı kaynaklı olağanüstü durumda da, gıdanın birincil üretiminden son tüketiciye arzına kadar, gıda hijyenine ilişkin genel kuralların kontrolünün eksiksiz olarak devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Aydın, Güncel

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