Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın
'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçış hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında yabancı uyrukluların iletişime geçtiği 5 organizatörü tespit etti.
Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
07 Aralık 2018 Cuma 12:20