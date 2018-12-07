07 Aralık 2018, 12:20
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Aydın'da Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu

Aydın

Aydın'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'da düzensiz göçmenlerin yurt dışına kaçışlarını organize ettikleri iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yurt dışına kaçış hazırlığındaki düzensiz göçmenlerin yakalanmalarına yönelik çalışmalar kapsamında yabancı uyrukluların iletişime geçtiği 5 organizatörü tespit etti.

Önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, zanlıları gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, ifade işlemleri için karakola götürüldü.
07 Aralık 2018 Cuma 12:20