Aydın'da gölete düşen otomobildeki 2 kişiden 1'i aranıyor

Aydın'ın Nazilli ilçesinde gölete düşen otomobildeki 1 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, kayıp sürücü için arama çalışmaları başlatıldı.

Yüksel Baykan'ın kullandığı 09 ABC 926 plakalı otomobil, İsabeyli Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak İsabeyli Göleti'ne düştü.

Araçta bulunan ve kendi imkanlarıyla önce araçtan, sonra da yüzerek göletten çıkan Mustafa Ateş, kontrol amaçlı Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kayıp sürücü Baykan'ı arama çalışmaları ise sürüyor.