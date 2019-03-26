Aydın'da Görme Engelliler Aşık Veysel'i Andı

Kaynak: İHA

Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi tarafından Ünlü Halk Ozanımız Aşık Veysel Şatıroğlu, ölümünün 46. yılında türküleri ve uzun ince yaşam öyküsü ile anıldı. Oldukça renkli geçen etkinlikte Aşık Veysel'in ama olmasına rağmen dolu dolu geçirdiği hayatı da anlatıldı. Programda Aşık Veysel'in hayatını görenler gözleri ile görmeyenler ise gönül gözleri izledi.Aydın Efeler İlçe Merkezi Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen anma programına Cumhur İttifakı Efeler Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Murat Yılmaz, Aydın Büyükşehir belediyesi Tarımsal Hizmetler Başkanı Abdurrahman Aslan, Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt, İHH Aydın Temsilcisi Muhammet Akkuş ve Altı Nokta Körler Derneği üyeleriyle birlikte çok sayıda Aşık Veysel dostu katıldı.Programın açılışında konuşan Altı Nokta Körler Derneği Aydın Şube Başkanı Bayram Özen, 7 yaşında çiçek hastalığı neticesinde görme yetisini kaybeden Aşık Veysel'in, Uzun İnce isimli eserinde de belirttiği gibi uzun ince bir yolculuğa çıktığını belirterek "Başta biz görme engellilere azim ve kararlılığı ile örnek olan Aşık Veysel, toplumumuza da hayatında yaşamış olduğu onca olumsuzluklara rağmen nasıl hoşgörülü olunması gerektiğini göstermiştir. Bizler de Aşık Veysel'i kendimize rehber alıyor, bu vesileyle büyük ustayı saygı, minnet ve rahmetle yad ediyoruz" diyerek programda kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda Aşıl Veysel'in hayatını anlatan belgesel gösterimi sunuldu. Altı Nokta Körler Derneği Aydın şubesine ait aynı zamanda dernek üyesi Emel Yüksel Erdinç 'in yönetmenliğini yaptığı Dokuza Altı isimli tiyatro grubunun Aşık Veysel'in hayatını konu alan tiyatro oyunu ve derneğin Engelsiz Sanat Grubu ile Efeler Ortaokulu Müzik Öğretmeni Ayhan Utlu idaresinde Aşık Veysel'in eserlerinden oluşan müzik ve şiir dinletisi yoğun ilgi gördü. - AYDIN