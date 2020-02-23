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Aydın'da gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucu suçu nedeniyle gözaltındayken hastanede sağlık kontrolü yapılacağı esnada kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.

23.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 23.02.2020 13:42Aydın'da gözaltındayken kaçmaya çalışan zanlı yakalandı
'ın ilçesinde uyuşturucu suçu nedeniyle gözaltındayken hastanede sağlık kontrolü yapılacağı esnada kaçmaya çalışan zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir otomobili Otogar Kavşağı'nda durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 gram sentetik uyuşturucu, 12 gram esrar ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.B. ve E.Y. sağlık kontrolü için Kuşadası Devlet Hastanesine götürüldü. Şüphelilerden M.B, acil serviste sağlık kontrolü yapılacağı sırada kaçtı.
Cezaevi firarisi olan ve yaralama suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu da tespit edilen M.B, hastaneye yakın bir arazide yaklaşık yarım saat sonra yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.B. tutuklandı, E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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