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Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.

23.01.2020 10:56 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:56Aydın'da hafif ticari aracın çarptığı kadın öldü
'ın ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti.
S.S'nin kullandığı 09 DK 687 plakalı hafif ticari araç, Aydın- kara yolu Kardeşköy mevkisinde, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kaza yerinde hayatını kaybeden ve kimlik bilgileri henüz belirlenemeyen kadının cenazesi, otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Sürücü S.S, gözaltına alındı.

Efeler, İzmir, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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