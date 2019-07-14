14.07.2019 23:33
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Aydın'da hakkında 49 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde, hakkında 21 ayrı suçtan 49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan otomobilde, hakkında 21 ayrı suçtan 49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Davutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde denetimlerini gerçekleştiren Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, kovalamaca sonucu kısa sürede durduruldu.
Otomobilden yaya olarak kaçmak isterken yakalanan Ö.Z. ile otomobildeki T.G, E.İ, E.H, ve D.D. gözaltına alındı.
Ö.Z'nin üzerindeki sigara paketinin içine gizlenmiş halde ve otomobilde bir miktar metamfetamin tipi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Yapılan incelemelerde, Ö.Z'nin hakkında 21 ayrı suçtan 49 yıl 8 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, E.İ'nin ise 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Ö.Z. ile diğer şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
Kuşadası, Aydın, Güncel

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