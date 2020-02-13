Haberler » Güncel » Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi - Haber

Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi

Aydın'da ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilen 14 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.

13.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:46Aydın'da hayatını kaybeden 14 yaşındaki kız çocuğu toprağa verildi
'da ilk belirlemelere göre kalp krizinden öldüğü belirtilen 14 yaşındaki kız çocuğu, son yolculuğuna uğurlandı.
Alınan bilgiye göre, ortaokul öğrencisi Yılmaz, Meşrutiyet Mahallesi'ndeki evlerinde, yakınları tarafından hareketsiz halde bulundu.
Eve çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kız çocuğunun cenazesi, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz'ın ilk belirlemelere göre, kalp krizinden hayatını kaybettiği belirtildi. Otopsinin ardından cenaze, aileye teslim edildi.
Yılmaz'ın cenazesi, Ovaeymir Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.
Eylül Yılmaz'ın babası Servet Yılmaz'ın terör gazisi olduğu öğrenildi.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in de katıldığı cenaze töreninde, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri de ailenin acısını paylaştı.

Eylül, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:35  Hakim Ziyech kimdir? Hakim Ziyech kariyeri ve performansı!
14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
13.02.2020 18:11:44