Aydın'da hayvan hırsızlığı

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Aydın'ın Çine ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre, Dereli Mahallesinde Yücel Kahraman'a ait çiftlikten büyükbaş hayvan çalmaya çalışan şüpheliler, vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.Jandarmanın takip ettiği otomobildeki şüpheliler, Timur. Ö (33), Sefer. İ (35) ve Onur. A (35), kovalamaca sonucu yakalandı.Bu sırada yaralanan Onur.A, ambulansla Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alındı.Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Timur.Ö, tutuklandı, Sefer. İ serbest bırakıldı.