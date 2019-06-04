Aydın'da hayvan hırsızlığı

AYDIN(AA) - Çine
ilçesinde hayvan hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Dereli
Mahallesi'ndeki bir çiftlikten büyükbaş hayvan çalmaya çalışan şüpheliler, vatandaşların müdahalesi üzerine olay yerinden kaçtı.
Daha sonra jandarmanın takip ettiği otomobil kovalamaca sonucu durduruldu. Kaçmaya çalışırken araca parmağını sıkıştıran Onur A. yaralandı, Sefer İ. ise gözaltına alındı.
Şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Onur A. tutuklandı, diğer ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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