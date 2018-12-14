Aydın'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Aydın
'ın Germencik
ilçesinde, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki pazarda bir kadının cep telefonu ile bir iş yerinden televizyon çalındığı ihbarını alan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlının M.P. (35) olduğunu tespit etti.
İkametinde gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Germencik,Aydın
14 Aralık 2018 Cuma 21:24