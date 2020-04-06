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Aydın'da huzurevi sakinlerine "uzaktan konser"

Aydın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan huzurevi sakinlerine internet üzerinden görüntülü mini konser verildi.

06.04.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:00
Aydın'da huzurevi sakinlerine

Aydın 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan huzurevi sakinlerine internet üzerinden görüntülü mini konser verildi.

Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü öncülüğünde Girne Mahallesi'ndeki huzurevinde kalan vatandaşlar için "uzaktan motivasyon" etkinliği gerçekleştirildi.

Aydın'da huzurevi sakinlerine 'uzaktan konser'

HUZUREVİ SAKİNLERİ TÜRKÜLERE EŞLİK ETTİ

Huzurevinin salonunda toplanan yaşlılar, mesafe kurallarına uygun şekilde oturdu.


İnternet üzerinden düzenlenen etkinliğin sunuculuğunu analiz uzmanı Taner Akkuş ve haber spikeri Handan Musaoğlu yaptı.
Aydın'da huzurevi sakinlerine 'uzaktan konser'

Programda Türk Halk Müziği Sanatçısı Aynur Güneş, saz çalıp türkü söyledi. Sanatçıya huzurevi sakinleri de eşlik etti. Programda Mülayim ismiyle tanınan komedyen Cengiz Çimen de taklitleriyle huzurevi sakinlerini gülümsetti.

Gazetecilere açıklama yapan Aydın Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seyfi Bozçelik, "Yaşlılarımız gezmeye alışkın olduğu için onlara bu süreçte moral olsun diye bir etkinlik düzenledik. Sosyal mesafeye uygun olarak yaşlılarımız biraz kendilerini rahatlatsın istedik. Mutlu da oldular. İster istemez biraz sorun yaşıyorlardı." dedi.

Aydın'da huzurevi sakinlerine 'uzaktan konser'

"BU KONSER ÇOK GÜZEL OLDU"

Huzurevinde kalan 79 yaşındaki Hüseyin Üstün ise dışarı çıkamadıkları için biraz sıkıldıklarını belirterek, "Arkadaşlarla sohbet ederek gidermeye çalışıyoruz sıkıntımızı ama bu konser çok güzel oldu. İnşallah bunun devamı gelir." diye konuştu.

Aydın'da huzurevi sakinlerine 'uzaktan konser'

Mehmet Edizsoy (70) ise etkinliğin kendileri için çok yararlı olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Girne, Aydın, Güncel
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