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Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.

26.02.2020 09:15 | Son Güncelleme: 26.02.2020 09:15Aydın'da iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı
'ın ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekiplerinin yaptığı iki ayrı operasyonda 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre; Aydın ili Didim ilçesi açıklarında 2 ayrı lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik botlar durdurularak içerisindeki 35 Somali, 13 Suriye ve 8 Afganistan uyruklu olmak üzere toplam 58 düzensiz göçmen yakalandı. 24 erkek, 20 kadın ve 14 çocuktan oluşan düzensiz göçmenler, kimlik tespit işlemleri sonrası Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
(İsmail Ümit Dilşen/İHA)

Didim, Aydın, Güncel

Kaynak: İHA

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