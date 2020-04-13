Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi

Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların 32 bin 419 talebi yerine getirildi.

13.04.2020 03:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 03:40
Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi
Aydın Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından iki günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların 32 bin 419 talebi yerine getirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Aydın'ın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta ilan edilen iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulamasında vatandaşların yardımına Vefa Sosyal Destek Grubu koştu. Aydın'da vatandaşlardan gelen 33 bin 587 talepten, 32 bin 419 talep yerine getirildi. Vatandaşlar tarafından, 112 Acil Çağrı hattına 644, 155 Polis hattına 3 bin 518, 156 Jandarma hattına 827, Vefa Destek hattına 28 bin 598 talep geldi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Aydın, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş Haberler
Ünlü oyuncu köpeğinin katilini arıyor! Kaçarken plakasını düşürmüş
Akşener: Bilim Kurulu’nun bile haberi yoktu; Erdoğan’ın canı istedi, yasak ilan edildi Haberler
Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi
Ünlüler, Soylu’nun istifasının ardından Erdoğan’a seslendi Haberler
Ünlüler, Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi
İletişim Başkanı’ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı Haberler
İletişim Başkanı'ndan gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımı
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu’ndan Soylu’nun istifasına ilk yorum Haberler
Canlı yayındaki Kılıçdaroğlu'ndan Soylu'nun istifasına ilk yorum
Avcılar’da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu Haberler
Avcılar'da ortaokul öğretmeni evinde intihar etmiş halde bulundu
Nurgül, Duygu Özaslan’ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz? Haberler
Nurgül, Duygu Özaslan'ı fena tiye aldı: Siz pis fakirler buna ne diyorsunuz?
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

03:40: Aydın'da iki günde 32 bin 419 talep yerine getirildi - Haber 03:33: Kağıthane'de ekmekler vatandaşlara götürüldü - Haber 03:28: Drogba, özel hastanesini Kovid-19 merkezi olarak devletin hizmetine sundu - Haber 03:27: Ankara'da yasağının ardından bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı - Haber 03:18: Samsun-Sinop il sınırında sıkı denetim - Haber 01:20: İletişim Başkanı Altun, gece yarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı - Haber 23:35: Ünlü isimler, Süleyman Soylu'nun istifasının ardından Erdoğan'a seslendi: Kabul etmeyiniz - Magazin