Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı
Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralıAYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
12.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:12
Aydın 'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
Haberin Videosu :Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi