Menü
Haberler ›› Güncel ››Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı - Güncel

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralıAYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

12.03.2020 23:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:12
Aydın 'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı
AYDIN'ın Söke ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Ağaçlı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ağaçlı Mahallesi'nden Söke istikametine giden Yunus Artan yönetimindeki 09 BT 049 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa Keloğlu yönetimindeki 09 FU 141 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. şerit ihlali sonucu meydana gelen kazada Yunus Artan ve yanındaki 1 yaşındaki Halil İbrahim Artan ile diğer otomobil sürücü İsa Keloğlu ve araçta bulunan Özgür Keloğlu ile 5 yaşındaki Mustafa Keloğlu yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonucu otomobiller kullanılmaz hale gelirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. Aydın'da iki otomobil çarpıştı 2'si çocuk 5 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler : Aydın, Söke, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi