Haberler » Güncel » Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber

Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Söke ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

05.12.2019 22:22 | Son Güncelleme: 05.12.2019 22:40Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Özge E. yönetimindeki 35 AS 6210 plakalı otomobil, Söke'den yönüne giderken Aypam Kavşağı'ndan dönüş yapan 09 ACP 627 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Özge E. ile araçta sıkışan Nihat B. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sıkışan kişiyi bulunduğu yerden çıkardı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Diğer sürücünün kazanın ardından olay yerinden kaçtığı iddia edildi.

Milas, Söke, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

22:30 Binanın 4. katında çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü - Haber
22:29 BAKAN ERSOY, HAFIZA ODASI SERGİSİNİ GEZDİ - Haber
22:22 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İtalyan mevkidaşıyla görüştü - Haber
22:22 Aydın'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
22:14 SpaceX'ten Uluslararası Uzay İstasyonuna "süper fare"li kargo - Haber
21:41 AK Partili belediyede işçiye verilen ayağa kalkma cezasına Mehmet Metiner isyan etti: Acilen gereği yapılmalı - Haber
20:41 Kendi tabancasıyla vurulan sürücünün otomobili Kaymakam'ın makam aracına çarptı - Haber
20:28 Meteoroloji'den çok sayıda kente kuvvetli don ve buzlanma uyarısı - Haber
20:12 Rasulaynlı esnaftan Mehmetçiğe ve Erdoğan'a teşekkür - Haber
19:43 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki dengeleri değiştirmiştir - Haber
5.12.2019 22:41:26