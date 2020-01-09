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Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi

Aydın'ın Germencik ilçesinde, lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen (41) için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.

09.01.2020 14:40 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:14Aydın'da ilik nakli bekleyen Mehmet öğretmen için kampanya düzenlendi
'ın ilçesinde, lösemi hastası öğretmen Mehmet Demen (41) için kök hücre bağışı kampanyası başlatıldı.
Belediye ve Türk Kızılay organizasyonuyla Kent Meydanı'nda düzenlenen "Donör ol hayat kurtar" etkinliğine katılan çok sayıda vatandaş, kan bağışında bulundu.
Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, kampanyaya gösterilen ilgi dolayısıyla mutlu olduklarını söyledi.
Lösemi hastası Mehmet Demen'in amcası Kemal Demen ise yeğeninin İzmir'in Bornova ilçesindeki bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığını belirterek, kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.
Daha sonra Mehmet Demen'in gönderdiği videolu mesaj katılımcılarla paylaşıldı.
Öykü Arin için donör olmuş
Mesajında, kendisine yaklaşık 4 ay önce lösemi teşhisi konulduğunu belirten Demen, şunları kaydetti:
"Kemoterapi sürecinin sonlanmasından sonra gerekli işlemler başlatıldı. Yaklaşık 1 aydır evdeyim ve ilik nakli olmam lazım. Şu anda yurt içi ve dışı taramalar gerçekleştiriliyor. Kampanyaya destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum.
Geçen yıl lösemi hastası Öykü Arin için de donör olmuştum. Bu sefer de kök hücreye ihtiyacı olan ben oldum. Bu ilginç bir tesadüf, insanların da böyle düşünmesini istiyorum. Sadece benim için değil, kök hücrenin tedavisi artık bir çok hastalık için kullanılacak. Bu yüzden herkesin Türk Kızılaya baş vurup donör olmalarını rica ediyorum."

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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