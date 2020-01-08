Haberler » Güncel » Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi - Haber

Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi

Aydın'da ilkokul öğrencilerinin, okul bahçesine getirilen karla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.

08.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 08.01.2020 18:16Aydın'da ilkokul öğrencileri okul bahçesine taşınan karla sevindi
'da ilkokul öğrencilerinin, okul bahçesine getirilen karla buluşması renkli görüntüler oluşturdu.
Aydın Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocagür Mahallesi'nde daha önce kar görmemiş çocuklar için Kocagür İlkokulu'nun bahçesine belediye ekiplerince bir kamyon kar döküldü.
Kar yığınlarının üzerine çıkan çocuklar burada kar topu oynadı. Doyasıya eğlenen çocukların o anları renkli görüntüler oluşturdu.
Öğrenci Şadiye Haykır, hiç kar görmediğini belirterek, burada çok eğlendiklerini ifade etti.
Sıla Gülfidan da "Bugün okulumuza kar geldi. Bugün arkadaşlarımızla çok inandık. Gelene kadar okulumuza kar geleceğine inanmıyorduk. Zil çaldı ama ben derse girmeyip karla oynamak istiyorum." dedi.
Mahalle muhtarı Orhan Akrancı da Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederek, çocukların yüzlerinin güldüğünü vurguladı.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:34  Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği-6 - Haber
18:34  Spor tamer tuna içinde bulunduğumuz pozisyonu değiştirmek hepimizin elinde - Haber
18:34  Trabzon annesinin ölümünden sorumlu tuttuğu kişiyi öldüren sanığa müebbet hapis - Haber
18:34  İYİ Parti'den "ABD-İran gerginliği" değerlendirmesi - Haber
18:32  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşüyor - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:39:06