22 Şubat 2019, 16:55
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Aydın'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Aydın

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti.

Türkmen Mahallesi'nde bir inşaatın boya işlerini yapan Nedret Poyraz (42), 3. kattan düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan işçi kurtarılamadı.

İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen Poyraz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kuşadası'ndaki Hacı İbrahim Pehlivan Camisi'ne getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından Poyraz'ın naaşı Güzelçamlı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi. Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, İşçi, Güncel
Kaynak: AA