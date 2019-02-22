Aydın'da İnşaattan Düşen İşçi Öldü

Aydın
'ın Kuşadası
ilçesinde inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti. Türkmen Mahallesi
'nde bir inşaatın boya işlerini yapan Nedret Poyraz (42), 3. kattan düştü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerince Söke
Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan işçi kurtarılamadı. İzmir Adli Tıp
Kurumuna gönderilen Poyraz'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Kuşadası'ndaki Hacı İbrahim Pehlivan
Camisi'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından Poyraz'ın naaşı Güzelçamlı
Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Türkmen Mahallesi, Kuşadası, Aydın, İşçi, Güncel
Kaynak: AA