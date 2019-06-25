25.06.2019 09:06
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Aydın'da intihar girişimi

Aydın

Aydın'da bir kişi, mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulundu.

Aydın 'da bir kişi, mutfak tüpünü açarak intihar girişiminde bulundu.

Olay, Aydın'ın Efeler ilçesi Cuma Mahallesi 213 Sokak'ta saat 21.30 sıralarında meydana geldi. 4 katlı binanın en üst katında ikamet eden Cihan S. (38) evinin tüm kapı ve pencerelerini kapatarak mutfak tüpünü açtı. 155 Polis İmdat hattını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler Cihan S.'yi kapıyı açması için ikna etmeye çalıştı. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri de Cihan S.'nin atlama ihtimaline karşı tedbir aldı. Polisin ikna çabaları sonuçsuz kalınca 2 polis memuru itfaiye ekiplerinin merdivenini kullanarak evin balkonuna çıktı. Balkondan içeri giren polisler Cihan S.'yi ikna ederek aşağıya indirdi. Apartmandan dışarı çıkartılan Cihan S. gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Şahsın neden intihara teşebbüs ettiği öğrenilemezken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. - AYDIN
Kaynak: İHA
Efeler , Polis , Aydın , 3. Sayfa

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