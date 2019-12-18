Haberler » Güncel » Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı - Haber

Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş insanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.

18.12.2019 12:36 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:36Aydın'da iş insanı Çerçioğlu'ndan hastaneye cihaz bağışı
Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesine iş insanı Şefik Çerçioğlu tarafından prematüre bebeklerin ameliyatlarında kullanılmak üzere lazer cihazı bağışı yapıldı.

ADÜ Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sema Dündar, yaptığı açıklamada alınan cihazın prematüre bebekleri körlükten kurtaran bir cihaz olduğunu, çocukların lazer ameliyatlarını da bu cihazla yapabileceklerini belirtti.
Neonatoloji ( ) Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver Kaynak Türkmen ise prematüre bebekleri, bu cihaz olmadığı için başka illere sevk ettiklerini, dolayısıyla riskli olduğunu fakat bundan sonra tedavi ve takibinin yapılabileceği için mutlu olduğunu ifade etti.
Bağıştan dolayı plaket takdim edilen Şefik Çerçioğlu ise hastanelerin bağış konularında desteklenmesi gerektiğini belirterek "Hastaneye muayeneye geldiğimde prematüre bebekler için ihtiyaç olan bu cihazın olmadığını duyunca hemen yardımcı olmak istedim. Bebeklerin tedavilerine bir nebze de olsa katkım olacak ise bu benim için büyük mutluluktur." ifadelerini kullandı.
Çerçioğlu daha sonra Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret etti.
Üniversite sanayi iş birliğiyle yürütülen çalışmaları önemsediklerini, Aydınlı iş adamlarıyla kentin gelişimi ve marka değerinin artması için projeler yürüttüklerine dikkati çeken Aldemir, duyarlı ve örnek davranışından dolayı Çerçioğlu'nu tebrik ederek teşekkürlerini iletti.

Adnan Menderes Üniversitesi, Yenidoğan, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:54 Uludağ'da kaybolan iki arkadaşı arama çalışmalarında bir erkek cesedi daha bulundu. - Haber
15:53 Arsuz'da kaçak içki operasyonu - Haber
15:53 İsviçre'de yaşayan iş insanından Tuncelili çocuklara kıyafet yardımı - Haber
15:52 Son dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmasında bir cansız beden daha bulundu - Haber
15:47 Turistler İncekum Plajının tadını çıkarttı - Haber
15:30 İYİ Partili vekilin "Kim bu cübbeli arkadaş?" dediği şehit babası konuştu: Benden özür dilemeli - Haber
14:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camilerden taburelerin neden kaldırıldığını açıkladı - Haber
13:36 Son Dakika: Uludağ'da kayıp dağcıları arama çalışmalarında bir kişinin cansız bedeni bulundu - Haber
12:26 Büyükada'da merak uyandıran iki dev çukur - Haber
11:51 Mardin'de 4 teröristin öldürüldüğü operasyonun görüntüleri ortaya çıktı - Haber
18.12.2019 15:55:56