Aydın'da İş Kazası: 2 Yaralı

11 Aralık 2018 Salı 16:25



11 Aralık 2018 Salı 16:25

Aydın'da bir inşaatın ikinci katında dış kaplama işi yaptıkları sırada iskelenin devrilmesi sonucu zemine düşen iki kardeş yaralandı.Alınan bilgiye göre, Efeler ilçesinde bir inşaatın ikinci katında dış kaplama işi yapan D.G. (32) ve S.G. (38), iskelenin devrilmesi sonucu zemine düştü.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılardan S.G, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, D.G. ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.