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Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.

28.08.2019 17:07
Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır olmak üzere 20 kişi yaralandı.
Sürücüsü kimliği henüz belirlenemeyen 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın- Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İçinde 47 kişi olduğu bildirilen otobüste ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.
Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birisinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle Denizli-Aydın istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor.
Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Denizli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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