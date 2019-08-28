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Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı (4)

Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 44 kişi yaralandı.

28.08.2019 19:35
Aydın'da, işçileri taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır, 44 kişi yaralandı.
M.Y'nin kullandığı 09 P 1617 plakalı otobüs, Aydın- Denizli kara yolu Yenipazar yol ayrımında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi.
Kaza sonrası otobüste çıkan ve yol kenarındaki ağaçlara da sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Kazada yaralanan 1'i ağır 44 kişi sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Vali Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazaya, otobüsün önüne çıkan bir köpeğin neden olduğunu, kazada can kaybının olmadığını söyledi.
Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 44 yaralı (4)

Denizli, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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