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Aydın'da jandarmadan hız denetimi

Aydın'da jandarmadan hız denetimiAYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi.

02.11.2019 12:07
Aydın'da jandarmadan hız denetimi
AYDIN'ın 6 ayrı noktasında jandarma ekipleri, hız denetimi gerçekleştirdi. Kontrollerde 59 araca, 20 bin 142 lira ceza kesilirken, 7 araç trafikten men edildi.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekipleri ile Koçarlı, Çine, Didim, Söke, Bozdoğan ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı personeli, 6 ayrı noktada hız denetimi yaptı. İlçelerin giriş- çıkışlarına konulan radarlarla 2 saat boyunca çalışma gerçekleştiren ekipler, denetimde toplam 959 aracı kontrol etti. Hız limitini aşan 59 araca, 20 bin 142 lira para cezası kesildi, 7 araç trafikten men edildi. Kontrollerin devam edeceği belirtildi.
Aydın'da jandarmadan hız denetimi

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Kaynak: DHA


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