Haberler » Güncel » Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması

Aydın'da jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.

27.10.2019 16:04Aydın'da jandarmadan huzur ve güven uygulaması
Aydın'da jandarma ekiplerince kent genelinde yapılan "Huzur ve güven uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Huzur ve güven uygulaması" çerçevesinde, alışveriş merkezleri, kafeler, eğlence mekanları, umuma açık yerler ve yollarda uygulama yaptı.
İl genelinde 340 personelin katıldığı uygulamada 660 nokta ve 60 metruk bina kontrol edildi. 8 bin 816 kişinin sorgulandığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı. Bu arada kontrol edilen 5 bin araçtan 95'ine, 33 bin 643 lira idari para cezası kesildi 31 araç, trafikten men edildi.
Öte yandan sigortasız ve çalışma izni olmayan 3 Afganistan uyruklu kişiyi çalıştıran iş yeri sahibine de 58 bin 863 lira para cezası uygulandı.

Jandarma, Aydın, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:15 Husumetli şahıslar iş yerinde dehşeti yaşattı
18:15 Beşiktaş, derbi için yola çıktı
18:09 Edirne'de asayiş
18:09 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
18:09 Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
18:09 Fransa'da laiklik anketi
18:09 "Türkiye'de mültecilerin kentlere entegre olması için büyük çaba var"
27.10.2019 18:16:41