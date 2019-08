Aydın'da jeotermal eylemi

AYDIN (İHA) – Aydın 'da, Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde bir araya gelen bir grup sivil toplum örgütü temsilcisi, yeni yapılacak jeotermal tesis ihalelerine tepki gösterdi.Efeler Belediyesi ve Aydın Tabip Odası öncülüğünde Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütü temsilcilileri, Aydın'da yapımı planlanan 64 yeni jeotermal tesisin ihalesini protesto etmek için basın açıklaması yaptı.Aydın'da bir çevre katliamı yapılmak istendiğini öne süren Ayrın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, "Dağlarından yağ, ovalarından bal akan Aydın'ın çoraklaşmasına be bu bereketli toprakların yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Jeotermal enerji kaynaklarının çevreye ve doğaya olan etkilerinin yanı sıra insan sağlığına zararları var. Son dönemde yapılan araştırmalar, çeşitli sağlık sorunlarına bağlı vakalarda artış olduğunu gösteriyor. Jeotermal düşük maliyetli ve temiz bir enerji kaynağı olarak gösterilse de, Jeotermal Enerji Santralleri (JES) o kadar da masum değil. Bu yatırımların gelişmiş ülkelerde olduğu gibi kapalı sistem ve tüm akışkanların tamamının re enjekte edilmesi gerekiyor. Aydın'da ise tam aksine, akışkanların bir bölümünün Büyük Menderes Nehri'ne verilmesi nedeniyle olumsuz parametreler artış göstermektedir" dedi."Bizler çevre ve insan sağlığını tehlikeye atacak her türlü oluşumun karşısındayız" diyen Karagözlü, sözlerini şöyle sürdürdü: "Topraklarımıza ve sularımıza karışan ağır metaller sağlığımız açısından çok ciddi bir sorundur. Tarım ve hayvancılık üzerine etkileri de her geçen gün artan şekilde ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde yapılan çalışmalar eksik, veri paylaşımı sınırlı ve sorunludur. Oysa, dünya literatürüne baktığımızda; bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı; maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Yine bir izleme çalışmasında; tüm kanserlerde 1,21, pankreas kanserinde 1,93 meme kanserinde 1.48, prostatta 1.5 karaciğer 1,48 lenf ve kan kanserlerinde 1,54 non-hodgkinde 2,08 ve deri kanserlerinde 1,62 kat artış saptanmıştır. Kişilerin o bölgelerde yaşama süreleri ile jeotermal aktivitenin derecesi ile bu kanserlerin sıklığı ilişkili bulunmuştur. Bu bölgelerde kalp hastalıkları ile acil hastane başvuruların özellikle yaşlı nüfusta arttığı, maruziyet dozu artıkça başvurunun da arttığı saptanmıştır. Sayıları gittikçe artan jeotermal santrallerinin havamızı, toprağımızı ve suyumuzu kirletmesine, inciri ve zeytinimizi yok etmesine ve bütün bunların beklenen sonucu olarak da Aydın halkının sağlığını bozmasına müsaade etmeyeceğiz.İnsan sağlığını tehdit eden her konu da olduğu gibi JES'ler konusunda da halkı bilgilendirmek, bilinçlendirmek görevimizdir. Görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Hekimler olarak, Hipokrat'tan bu yana görevimizi bu anlayışla yerine getiriyoruz. Bu nedenle de, halkımızın sağlığını korumaya 6023 sayılı TTB yasamızda da yer aldığı üzere bugün de yarın da devam edeceğiz"Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay da, enerjiye değil, insanı, inciri, zeytini ve kestaneyi yok eden vahşi elektrik üretimine karşı olduklarını söyledi. Aydın'da üretimde 35 jeotermal enerji santralinin olduğuna işaret eden Atay, jeotermal firmalarına uyarıda bulunarak, "Biraz daha santral kurarsanız, biz öleceğiz, kanser olacağız. Siz çok para kazanacaksınız diye biz ölmek zorunda mıyız? Biz, sağlıklı yaşamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.Basın açıklamasına CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay, Aydın Tabip Odası Başkanı Hakan Karagözlü, CHP İl Başkanı Ali Çankır, İYİ Parti İl Başkanı Cemal Sarı, sivil toplum örgütü ve siyasi parti temsilcileriyle Efeler ve çevre ilçelerden gelen üreticiler ellerindeki zeytin dalları ve pankartlarla katıldı. Olaysız bir şekilde tamamlanan basın açıklaması boyunca, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. - AYDIN