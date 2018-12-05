Aydın
'da 'jeotermal' gerginliği 3'üncü gününde
Aydın'ın Efeler
ilçesinde, jeotermal enerji santrali kurulmak üzere satın alınan 31 dönüm arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek isteyen firma çalışanlarıyla köylüler arasında başlayan gerginlik 3'üncü günü geride bıraktı.
Efeler'in kırsal mahallesi Kızılcaköy'de, tarım arazileri üzerine jeotermal enerji santrali kurmak isteyen firma yetkilileri, bazı kişilerden satın alınan 31 dönüm arazinin etrafına tel örgü çekilmesi için geçen pazartesi günü öğle saatlerinde görevlileri iş makineleriyle bölgeye gönderdi. Olumsuzluk yaşanmaması için jandarma ekipleri de mahallede önlem aldı. Şirket çalışanları, arazinin etrafını tel örgüyle çevirmek için çalışmaya başlarken, mahalleli de onları engellemeye çalıştı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu çıkmadan yapılan çalışmanın yasaya aykırı olduğunu öne süren vatandaşlar, şirket yetkilileriyle tartıştı. Jandarma
ise bölgede önlem aldı.
BİBER GAZIYLA MÜDAHALE
Firma yetkilileri dün gece arazinin etrafını tel örgüyle çevirdi. Tepkili vatandaşlar bu sabah şirket çalışanlarının tel örgüyü çevirdiğini görünce ortam yine gerildi. Yaklaşık 150 kişilik grup, sloganlar atarak jandarmanın üzerine doğru gelince güvenlik güçleri biber gazı sıktı. Bölgeden ayrılmayan grup, beklemeye başladı. Valiyle görüşmek istediklerini belirten vatandaşlar, gelinceye kadar alandan ayrılmayacaklarını söyledi.
Efeler,Aydın
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:00