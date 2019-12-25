Aydın'da jeotermal santral için verilen ÇED raporuna tepki

Aydın'da bir grup, Efeler ilçesinde yapımı planlanan jeotermal enerji santrali için Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporunun olumlu sonuçlanmasına tepki gösterdi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ VE SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI DA DESTEK VERDİ

Santral proje alanının yer aldığı Kızılcaköy Mahallesi sakini bir grup, Atatürk Kent Meydanı'nda toplanarak ellerinde "Jeotermale hayır", "Havama suyuma dokunma" dövizleri taşıdı. Gruba İYİ Parti Aydın Milletvekili Aydın Adnan Sezgin, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve bazı sivil toplum kuruşları da destek verdi.

Burada grup adına açıklama yapan Gülcan Bahar, santrali ÇED raporunun olumlu sonuçlanmasına anlam veremediklerini, raporun kabul edilemez olduğunu ifade etti. Jeotermal santrallerinin birinci sınıf tarım alanlarına yapılmasının yanlış olduğunu kaydeden Bahar, mücadeleye devam edeceklerini kaydetti.

Avukat Akın Yakan da ÇED raporunun hukuka aykırı olduğunu iddia ederek gerekli girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Bir süre slogan atan grup, daha sonra dağıldı.

KANAL İSTANBUL RAPORUNU HAZIRLAYAN ŞİRKETİN ADI VAR

Çevre ve Sağlık Bakanlığı'n ait internet sitesinde de yayınlanan raporun Kanal İstanbul'a ait ÇED raporunu hazırlayan Çınar Mühendislik Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlandığı görülüyor.