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Aydın'da "jeotermal santral" protestosu

Aydın'da kurulması planlanan jeotermal santraller için yapılacak ihalelerin iptal edilmesini isteyen bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi.

01.08.2019 23:57
Aydın'da
Aydın'da kurulması planlanan jeotermal santraller için yapılacak ihalelerin iptal edilmesini isteyen bir grup tarafından protesto gösterisi düzenlendi.
Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan bazı vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan grup, "Kanser olmak istemiyorum", "Suyuma dokunma" ve "Aydın'ın içme suyu İkizdere Barajı kirlenmesin" yazılı pankartlar açtı, "Susma haykır, jeotermale hayır", "Aydın'da jeotermal istemiyoruz" şeklinde sloganlar attı.
Grup adına basın açıklaması yapan Aydın Çevre ve Kültür Platformu Başkanı Mehmet Vergili, jeotermal santrallerin doğayı ve insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.
Herkesi birlik olmaya davet eden Vergili, "Yaşam önemli, mülkiyetlerimiz önemli, biz önemliyiz. Topraklarımız birinci sınıf tarım toprakları. Biz de birinci sınıf insanlarız. Biz hep beraber bunun için buradayız. Eğer hep birlikte olursak bu ihaleler iptal edilir." dedi.
Gösteriye, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ve İYİ Parti Aydın İl Başkanı Cemal Sarı da katıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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