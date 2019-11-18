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Aydın'da kaçak göçmen operasyonu

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 12 erkek, 6 kadın, 9 çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.

18.11.2019 23:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 23:25Aydın'da kaçak göçmen operasyonu
Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik botu tarafından lastik botla yurt dışına kaçmaya çalışan 12 erkek, 6 kadın, 9 çocuk, 27 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesi açıklarında lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan göçmenlerin bulunduğu yönünde gelen ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler bölgeye intikal etti. bölgede yapılan denetimlerde ele geçirilen lastik botlarda bulunan 16'sı Suriye ve 8'i Somali, 3 Filistin uyruklu olmak üzere 27 düzensiz göçmen yakalandı. Kurtarılan düzensiz göçmen lastik bot, Didim Limanı'na getirildi. - AYDIN

3. Sayfa

Kaynak: İHA

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