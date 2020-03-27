Aydın'da kamyonet devrildi: 2 yaralı
Aydın'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
27.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 27.03.2020 02:28
Aydın 'ın Söke ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda devrildi.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Söke'den Kuşadası yönüne giden E.K. yönetimindeki 35 YMS 65 plakalı kamyonet, Madenciler Köprüsü Kavşağı'nda devrildi.
Kazada kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA