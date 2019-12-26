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Aydın'da kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

26.12.2019 14:44 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:18 Aydın'da kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
'ın ilçesinde kamyonetle traktörün çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Cengiz'in kullandığı 09 TC 776 plakalı traktör, Aydın-İzmir kara yolunun Alangüllü mevkisinde, Ali Özen'in kullandığı 09 TN 975 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan traktör sürücüsü ile eşi Rukiye Cengiz, 112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine, sürücü Özen de Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan sürücü Cengiz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı, eşinin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Germencik, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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