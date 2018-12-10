Aydın'da Kamyonun Altında Kalan Tamirci Çırağı Hayatını Kaybetti

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde sanayide çalışan 15 yaşındaki tamirci çırağı, hidrolik yağını değiştirdiği kamyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Yeni Sanayi Sitesi'nde çırak olarak çalışan E.A. (15) iş yerine gelen kamyonun hidrolik yağını değiştirdi. Malzemeleri toplamak için kamyonun altına girdiği sırada E.A, sürücü T.T. aracı hareket ettirince tekerleğin altında kaldı.
Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, E.A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından E.A'nın cenazesi, Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yakınları gözyaşı döktü
Gözaltına alınan T.T, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Nazilli,Aydın
10 Aralık 2018 Pazartesi 13:02