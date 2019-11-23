Haberler » Güncel » Aydın'da kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama - Haber

Aydın'da kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama

Aydın'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, kanser tedavisi gören 69 yaşındaki emekli öğretmen Hamit Şengül'e evinde sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

23.11.2019 15:50 | Son Güncelleme: 23.11.2019 15:50Aydın'da kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
'ın Germencik ilçesinde anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri, kanser tedavisi gören 69 yaşındaki emekli öğretmen Hamit Şengül'e evinde sürpriz yaparak 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.
Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nun müdür ve öğretmenleri, kanser tedavisi gören Hamit Şengül'ü (69) 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ziyaret etmek istedi. Okul yönetimi, Şengül'e daha fazla moral olacağı düşüncesiyle öğrencileri de projenin içine katarak ellerinde balonlarla Şengül'ün evine gitti.
Apartmanın önünden Şengül'e seslenen öğrenciler, "Öğretmenim, gününüz kutlu olsun. Sizin için geldik." dedikten sonra balonları gökyüzüne bıraktı. Balkona çıkan Şengül de duygu dolu anlar yaşadı.
Daha sonra öğretmen ve öğrencileri evinde ağırlayan Şengül, şaşkın olduğunu, ilk kez böyle bir öğretmenler günü kutlaması yapıldığını belirterek "Herkese teşekkür ederim. Öğretmenler gününde böyle bir kutlama herkese nasip olmaz. O nedenle çok sevindim. Benim için büyük sürpriz oldu. Rahatsızlık geçirdim. Şu an iyiyim. Öğretmenler gününde bu şekilde moral buluyor insan." dedi.
Eşi Gül Şengül de ziyaretle birlikte moral bulduklarını ifade etti.
Okul Müdürü Burçin Yirmibeş ise hem Hamit öğretmene moral vermek hem de çocuklara değerleri öğretmek istediklerini belirterek, "Bizde hasta ziyareti önemlidir. Çocukların hayatla ilgili bu tecrübelerle farkındalıkları da artacaktır." diye konuştu.
Ziyarette "Öğretmenler gününüz kutlu olsun" yazılı pastayı kesen öğrenciler, günün önemine ilişkin şiirler okudu.

Aydın, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:44 SULTANBEYLİ'DE ARAÇ KALDIRIMDAKİLERE ÇARPTI; FECİ KAZA KAMERADA (2)
17:44 Üsküdar'da internetten kumar oynattıkları gerekçesiyle 8 kişi yakalandı
17:43 Uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
17:42 - Kenya'da toprak kayması: 24 ölü
17:41 Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Öğretmenler Gününü Kutladı
17:21 Muharrem İnce, Beştepe iddialarıyla ilgili basın toplantısı yapacağını duyurdu
17:03 Numan Kurtulmuş'tan CHP'deki Muharrem İnce kriziyle ilgili açıklama: Burada esas mesele, Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP zihniyetidir
15:35 Amacına ulaşamadan yakalanan hırsız, üç gün önce evlendiği eşini tanımadı
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
15:09 Son dakika: "Erdoğan-İnce Beştepe'de görüştü" iddiasının kaynağı Talat Atilla: Bilgiyi Kılıçdaroğlu da doğruladı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 17:47:24